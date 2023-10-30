فيديو.. "الأرصاد": أمطارٌ على الرياض والقصيم والشمالية نهاية الأسبوع

وتابع، أن المرتفع الجوي الذي كان موجوداً على أقصى شرق المملكة سيتحرّك، ما يزيد من فرص هطول الأمطار على مناطق وسط المملكة، مع امتداد منخفض البحر الأحمر والمنخفضات الحركية شمال المملكة ستكون الفرصة أكبر لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، لافتاً إلى أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة مع سحبٍ رُكامية رعديّة ورياحٍ هابطة تؤدي إلى عواصف رملية مع تكون حبات البَرَد.