بحوزتهما ذخائر ومناظير.. القبض على مواطنين ارتكبا مخالفات صيد في المدينة المنورة

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمنطقة المدينة المنورة، تمكنت من القبض على المواطنين: إبراهيم سفر الحربي وطارق علي السهلي، بحوزتهما (4) كائنات مصيدة من نوع وبر و(26) ذخيرة شوزن حية و(500) طلقة هوائية و(3) أجهزة اتصال لاسلكي و(3) حقائب حمل كتف و(4) مناظير نهارية و(3) مناظير تحديد المسافات وكشافين، وارتكابهما مخالفة الصيد.