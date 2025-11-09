بالفيديو المدير التنفيذي للسياحة العالمية للسعوديين: مدينتكم هذه أصبحت مركز عالمي للابتكار والحوار الدولي
أشادت ناتاليا بايونا، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ، بما حققته الرياض من مكانة عالمية جعلتها مركزًا رائدًا للابتكار والحوار الدولي في قطاع السياحة، مؤكدة أن العاصمة السعودية باتت تمثل نموذجًا ملهمًا للتحول السياحي المستدام على مستوى العالم.
وقالت بايونا، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقدة في الرياض، إن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي تعكس ريادتها المتنامية في قيادة مستقبل السياحة الدولية، مشيرة إلى أن حجم المشاركة الدولية الواسعة يعكس ثقة العالم في الدور السعودي ومكانته المحورية في رسم ملامح القطاع.
وأضافت أن هذه الدورة تركز على الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي كأدوات رئيسية لبناء مستقبل أكثر استدامة للسياحة، موضحة أن الرياض باتت منصة مثالية لتبادل الخبرات وتطوير الحلول الرقمية الذكية التي تواكب تطلعات القطاع في العقود المقبلة.
وأشارت إلى أن المبادرات والمشروعات السعودية في مجال الابتكار السياحي تعد من الأكثر تأثيرًا عالميًا، خاصة مع ما تشهده المملكة من استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، مما يرسّخ موقعها كواحدة من أهم الوجهات العالمية لصناعة السياحة والمعرفة.
وختمت بايونا تصريحها بالتأكيد على أن ما قدمته الرياض في تنظيم الجمعية العامة يمثل علامة فارقة في تاريخ المنظمة، ورسالة واضحة بأن السعودية تقود مرحلة جديدة من التعاون الدولي لبناء مستقبلٍ مزدهر للسياحة العالمية.