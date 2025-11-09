بالفيديو المدير التنفيذي للسياحة العالمية للسعوديين: مدينتكم هذه أصبحت مركز عالمي للابتكار والحوار الدولي

وأشارت إلى أن المبادرات والمشروعات السعودية في مجال الابتكار السياحي تعد من الأكثر تأثيرًا عالميًا، خاصة مع ما تشهده المملكة من استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، مما يرسّخ موقعها كواحدة من أهم الوجهات العالمية لصناعة السياحة والمعرفة.