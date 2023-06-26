والدة شهيد فلسطيني: الملك سلمان "جبَرَ خواطرنا وخفَّفَ آلامنا وحقق أمنية رؤية البيت الحرام"

وقالت "أم عدي": إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- جَبَر خواطر الفلسطينيين، وخفَّف من آلامهم، وحقّق لهم أمنية القدوم إلى البيت الحرام لأداء فريضة الحج ضمن قوافل الحجيج على نفقته الخاصة؛ مشيدة بالخدمات المتكاملة والاستضافة المتميزة والترحيب الكبير من الجميع.