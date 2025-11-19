تعاون سعودي أمريكي لتحقيق التنوع والابتكار في منظومة الذكاء الاصطناعي بالمملكة

ووظفت سدايا كافة السبل من أجل تعزيز مكانة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي ومن ذلك تنظيم القمم العالمية للذكاء الاصطناعي في ثلاث نسخ مضت اجتمع فيها العالم بالرياض لمناقشة حاضر ومستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وينتظر المراقبون النسخة الرابعة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سبتمبر 2026م، حيث تشارك فيها كبرى شركات التقنية الأمريكية، إيمانًا بأهميتها في إدارة ملف الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي في ظل ما تشهده المملكة من تطور في هذا المجال لا سيما في قيادة الاتجاهات الحديثة في عالم الذكاء الاصطناعي ورفع مستوى الوعي العالمي حول مفهوم هذه التقنيات المتقدمة من أجل تحقيق الخير للبشرية جمعاء.