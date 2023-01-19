رصد أعداد كبيرة من الطيور الجارحة في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

يُذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية هي أكبر المحميات في قارة آسيا حيث تحتوي على تنوع جغرافي وبيولوجي مذهل وآثار حضارات عريقة مختلفة كما يوجد بها العديد من أنواع الحياة الفطرية من الحيوانات والطيور الهامة والمهددة بالانقراض عالميًا ومحليًا، كالمها العربي (Oryx leucoryx) والوعل النوبي (Capra nubiana) وغزال الريم (Gazella marica) والحبارى الآسيوية (Chlamydotis Macqueenii) والنسر الأسمر (Gyps fulvus)، هذا بالإضافة إلى أنواع أخرى متوطنة مقيمة ومعششة داخل حدود المحمية الملكية.