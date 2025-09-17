جامعة جازان تنظم ورش عمل استباقية لملتقى "أبحاث السرطان 2025"

وجاءت الورشة الأولى بعنوان "علاج CAR-T: من المختبر إلى المريض" قدمها الدكتور مانع الشهري من هيئة الغذاء والدواء، الذي تحدث عن علاج CAR-T كأحد العلاجات المناعية الحديثة والواعدة في مكافحة السرطان، مستعرضًا التجربة السعودية في هذا المجال، والتي تُعد من التجارب الرائدة والواعدة في المنطقة.