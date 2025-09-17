جامعة جازان تنظم ورش عمل استباقية لملتقى "أبحاث السرطان 2025"

نظمت جامعة جازان أمس ورش عمل قبيل انطلاق ملتقى "أبحاث السرطان 2025"، الذي تنظمه الجامعة بشراكة إستراتيجية مع هيئة تنمية البحث والابتكار والتطوير، تحت شعار "معًا نحو تحقيق المستهدفات الوطنية في مكافحة السرطان"، وذلك عبر ثلاث جلسات علمية متخصصة.
وجاءت الورشة الأولى بعنوان "علاج CAR-T: من المختبر إلى المريض" قدمها الدكتور مانع الشهري من هيئة الغذاء والدواء، الذي تحدث عن علاج CAR-T كأحد العلاجات المناعية الحديثة والواعدة في مكافحة السرطان، مستعرضًا التجربة السعودية في هذا المجال، والتي تُعد من التجارب الرائدة والواعدة في المنطقة.
وفي الورشة الثانية وعنوانها "برامج الذكاء الاصطناعي في الأبحاث"، تطرق الدكتور صديق عبدالوهاب من جامعة جازان، إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل البحث العلمي، مع تسليط الضوء على الجوانب الأخلاقية المرتبطة باستخدامه، واستعراض أبرز التطبيقات المستخدمة حاليًا.
أما الورشة الثالثة فجاءت بعنوان "خدمات الأورام في المناطق الجنوبية: الواقع والمأمول"، قدمها الدكتور محمد القحطاني من جامعة الملك خالد، استعرض فيها الواقع الحالي لخدمات علاج الأورام في المنطقة الجنوبية، مع تقديم رؤية مستقبلية لتطوير وتوسيع هذه الخدمات.
ويعد ملتقى "أبحاث السرطان 2025" خطوة مهمة لتعزيز الجهود الوطنية في مكافحة السرطان من خلال تجميع الخبراء والباحثين لتبادل المعرفة والخبرات.