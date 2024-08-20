استخلص منه "سواك تيماء".. مزارع ينجح في زراعة شجرة الأراك "عبر أنابيب"

نجح المزارع مصنت سرور الشراري في زراعة شجرة الأراك في محافظة تيماء، وهو إنجاز يُعد مميزًا للمحافظة؛ إذ إن المحافظة غير متوائمة لزراعة مثل هذه الأشجار.
وقال الشراري لـ "سبق" تمكنت من تهيئة الظروف البيئية المناسبة لنمو شجرة الأراك، عن طريق بيوت محمية ولضمان استقامتها قمت بزراعتها عن طريق أنابيب، مشيرًا إلى أنه استخلص من الأشجار سواك أطلق عليه اسم "سواك تيماء".
جاء ذلك خلال مشاركته في مهرجان المنتجات الزراعية الثاني بمحافظة تيماء والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بمشاركة 30 عارضًا من مزارعي المحافظة، وذلك بجوار منتزه الأمير فهد بن سلطان والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأثار هذا العرض إعجاب الكثيرين من زوار المهرجان، مشيرين إلى الإمكانات الزراعية الكبيرة التي يمكن تحقيقها حتى في البيئات الصعبة إذا توفرت الإرادة والمعرفة.