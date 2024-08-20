استخلص منه "سواك تيماء".. مزارع ينجح في زراعة شجرة الأراك "عبر أنابيب"

وقال الشراري لـ "سبق" تمكنت من تهيئة الظروف البيئية المناسبة لنمو شجرة الأراك، عن طريق بيوت محمية ولضمان استقامتها قمت بزراعتها عن طريق أنابيب، مشيرًا إلى أنه استخلص من الأشجار سواك أطلق عليه اسم "سواك تيماء".