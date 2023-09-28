جراحة عاجلة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف تنقذ حياة طفل الـ٦ سنوات

وفي التفاصيل، باشر قسم الطوارئ بالمجمع، حالة طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات كان يعاني من غيبوبة مع ضعف شديد في الجانب الأيمن من الجسم، ووجود صدمة دموية حادة.. وعلى الفور تم عمل الأشعة والفحوصات اللازمة والتي أظهرت كسرًا منخسفًا مضاعفًا بالجمجمة، مع كدمات نزيفية بالفص الجداري والصدغي الأيسر مع تهتكات بسطح المخ ووجود كدمات متعددة بالرئتين.