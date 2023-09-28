جراحة عاجلة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف تنقذ حياة طفل الـ٦ سنوات

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف عضو التجمع الصحي، في إنقاذ حياة طفل كان يعاني من غيبوبة عميقة وضعف شديد في نصف الجسم الأيمن نتيجة كسر منخسف مضاعف وكدمات متعددة مع فتق للمخ خارج الجمجمة إثر حادث مروري.
وفي التفاصيل، باشر قسم الطوارئ بالمجمع، حالة طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات كان يعاني من غيبوبة مع ضعف شديد في الجانب الأيمن من الجسم، ووجود صدمة دموية حادة.. وعلى الفور تم عمل الأشعة والفحوصات اللازمة والتي أظهرت كسرًا منخسفًا مضاعفًا بالجمجمة، مع كدمات نزيفية بالفص الجداري والصدغي الأيسر مع تهتكات بسطح المخ ووجود كدمات متعددة بالرئتين.
وتم تنويم الطفل في العناية المركزة للأطفال، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وعمل الإسعافات العاجلة لعلاج الصدمة الحادة، وتنظيف جرح الرأس وخياطته مع أدوية تقليل ضغط المخ والمضادات الحيوية اللازمة.
وبعد استقرار حالة الطفل تم عمل فحص رنين مغناطيسي على المخ بالصبغة، وتَبَيّن وجود فتق خارجي للمخ خارج الجمجمة من الكسر المنخسف، مع تجمع مائي حميد تحت الأم الجافية.
وعليه قام الفريق الطبي لجراحة المخ والأعصاب بإجراء جراحة عاجلة استغرقت ثلاث ساعات، تم خلالها رفع الكسر المنخسف، واستئصال الجزء المتهتك من سطح المخ، وتفريغ التجمع المائي تحت الأم الجافية، مع إعادة الفتق المخي السليم داخل الجمجمة، وترقيع غشاء الأم الجافية برقعة من الأم السمحاق وإعادة عظام الجمجمة.
وبعد الانتهاء من العملية تم نقل المريض إلى العناية المركزة للأطفال، وفصل جهاز التنفس الصناعي منه بعد يوم من الجراحة، مع وجود تحسن للضعف ودرجة الوعي، ومن ثم تحويله للتنويم بالقسم الداخلي لاستكمال العلاج الطبي والطبيعي مع تحسن درجة وعيه وضعف الجسم دون وجود أي مضاعفات جراحية ولله الحمد.