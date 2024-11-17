توقف.. انظر.. اعبر.. نصائح مرورية للطلاب والطالبات عند العبور ومع انتظار الحافلة

حثّ المرور السعودي الطلاب والطالبات على الالتزام بإرشادات السلامة عند انتظار الحافلة المدرسية.
ونصح المرور الطلاب والطالبات بانتظار الحافلة في مكان آمن بعيدًا عن حافة الطريق، والتأكد من وقوفها تمامًا قبل الصعود.
ولفت في إنفوجراف توعوي نشره اليوم بمناسبة عودة الطلاب إلى المدارس بالفصل الدراسي الثاني، إلى ضرورة التأكد من خلو الشارع تمامًا من المركبات في حال عبوره، والصعود والنزول من الحافلة بهدوء.
وفي إنفوجرافيك توعوي آخر نشره المرور اليوم دعا الطلاب إلى الالتزام بالمسارات المخصصة للمشاة.
وقال المرور: "قبل عبور الطريق توقف.. انظر.. اعبر" .