توقف.. انظر.. اعبر.. نصائح مرورية للطلاب والطالبات عند العبور ومع انتظار الحافلة

ولفت في إنفوجراف توعوي نشره اليوم بمناسبة عودة الطلاب إلى المدارس بالفصل الدراسي الثاني، إلى ضرورة التأكد من خلو الشارع تمامًا من المركبات في حال عبوره، والصعود والنزول من الحافلة بهدوء.