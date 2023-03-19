بنك البلاد الشريك الاستراتيجي لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

وأختتم الرئيس التنفيذي لبنك البلاد حديثه قائلاً: "يحظى سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بجماهيرية كبيرة على المستوى المحلي والدولي، لذلك هو يُمثّل فرصة مثالية لتحقيق عدد من الأهداف المصرفية لبنك البلاد، اضافة إلى التواصل الفعّال مع هذه الجماهير، حيث يتمتع سباق فورمولا 1 بقاعدة ضخمة من محبّي هذه الرياضة كمشجعين ومشاهدين من خلال النقل المباشر، وذلك يعني توسيع قاعدة العلامة التجارية لبنك البلاد لدى أسواق المال والأعمال، اضافة إلى تعزيز معرفة العملاء والمُهتمّين بأعمال بنك البلاد الرائدة ومنتجاته المصرفية المُبتكرة".