بنك البلاد الشريك الاستراتيجي لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد الأستاذ عبدالعزيز العنيزان أن استمرار رعاية البنك الاستراتيجية لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 تنطلق من ريادته المصرفية والتزامه بإثراء تجربة العميل من خلال المنتجات المصرفية المُبتكرة التي تواكب تطلُّعاتهم كما هو حال الأحداث الكبرى التي تقام في المملكة، مُؤكداً اعتزاز بنك البلاد بدوره الوطني من خلال دعم هذه الفعاليات الهامة التي تحظى بجماهيرية كبيرة على مستوى العالم.
واضاف العنيزان "إن شراكتنا للعام الثاني على التوالي مع الجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 مُمثلّةً بالاتحاد السعودي للرياضات والدراجات النارية، تعكس التزامنا نحو تمكين وإثراء صناعة الأحداث الرياضية السعودية الكبرى، كما هو الحال مع العملاء حين نخلق لهم تجربة مصرفية مُنافسة تعتمد على التقنية والابتكار".
وأختتم الرئيس التنفيذي لبنك البلاد حديثه قائلاً: "يحظى سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بجماهيرية كبيرة على المستوى المحلي والدولي، لذلك هو يُمثّل فرصة مثالية لتحقيق عدد من الأهداف المصرفية لبنك البلاد، اضافة إلى التواصل الفعّال مع هذه الجماهير، حيث يتمتع سباق فورمولا 1 بقاعدة ضخمة من محبّي هذه الرياضة كمشجعين ومشاهدين من خلال النقل المباشر، وذلك يعني توسيع قاعدة العلامة التجارية لبنك البلاد لدى أسواق المال والأعمال، اضافة إلى تعزيز معرفة العملاء والمُهتمّين بأعمال بنك البلاد الرائدة ومنتجاته المصرفية المُبتكرة".
جاء ذلك بالتزامن مع مشاركة بنك البلاد كشريك استراتيجي لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في مدينة جدة خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2023 باعتباره أحد أبرز الأحداث الرياضية الذي يحظى باهتمام ومتابعة محبي سباقات السيارات.
وكان البنك قد استضاف أكثر من 3000 شخصية من داخل وخارج المملكة، ضمن قائمة كبار الشخصيات والعملاء والروّاد المهتمّين برياضة السيارات والأحداث الكبرى في المملكة. إضافةً إلى أعداد كبيرة من الفائزين بتذاكر مجانية خلال السحب ضمن حملة البلاد للمتابعين على وسائل التواصل الإجتماعية.
وقد قدّم البنك بمناسبة شراكته الاستراتيجية لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 عروضاً تمويلية تنافسية لكافة شرائح العملاء. في حين تمثّلت شراكته الاستراتيجية بجناح لكبار الشخصيات في نادي البادوك المرموق والذي يمتاز بأفضل الضيافة الرياضية في العالم، مع إطلالات مميزة على خط البداية والنهاية. اضافة إلى الجناح التفاعلي في منطقة المشجعين والذي يستقبل الزوار والمهتمين والذين لديهم شغف تجاه التحدّي بأجهزة تفاعلية جاذبة للجمهور والمهتمين.
يُذكر أن سباق جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1 في جدة يُعد أحد أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية التي تقام في المملكة، بمشاركة 20 سائقاً يمثلون 10 فرق، يتنافسون على لقبَي السائقين والصانعين، وتعتبر حلبة كورنيش جدة أطول حلبة شوارع في الفورمولا 1 على الإطلاق، حيث تضم 16 منعطفاً نحو اليسار و11 أخرى نحو اليمين، لتكون الحلبة صاحبة أكبر عدد من المنعطفات في العالم.