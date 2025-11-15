شاهد .. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تسيل الأودية شمال المدينة وغرب القصيم وحائل

شهدت ساعات الفجر وصباح اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة شمال شرق المدينة المنورة، وشمال غرب منطقة القصيم ، وغرب وجنوب وشمال منطقة حائل، ما أدى إلى جريان عدد من الأودية والشعاب في مواقع مختلفة.
وفي التفاصيل ، شملت الأمطار أجزاء واسعة من شمال شرق المدينة المنورة مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية ، وتسببت غزارة الهطول في جريان بعض الشعاب والأودية.
وشهد شمال غرب منطقة القصيم موجات متفرقة من الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة في بعض الفترات، فيما سجلت عدة مواقع تجمعات مائية إثر الهطولات المطرية الديمية .
أما في منطقة حائل، فقد شملت الأمطار غرب وجنوب المنطقة، وتسببت غزارتها بجريان أودية وشعاب مثل الشعاب الواقعة قرب الطرق السريعة وبعض القرى جهة الغرب والجنوب الغربي .
واستمرت الحالة المطرية لتشمل أجزاء من شمال حائل وشمال شرق المدينة ولازالت السماء ملبدة بالغيوم ، ومبشرة بهطول مزيد من الأمطار بإذن الله .
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق الرياض، جازان، الجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق ومنطقة تبوك.