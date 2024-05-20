مجلس الصحة الخليجي يطلق حملة توعوية للتوعية بالسلامة المرورية

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات الهامة، من بينها فيديو رئيسي يسلط الضوء على أهمية ربط حزام الأمان، والتقيد بالسرعات المحددة، وتجنب استخدام الجوال أثناء القيادة، كما تشمل دليلًا توعويًّا يهدف إلى إرشاد الشباب إلى السلوكيات القيادية الآمنة.