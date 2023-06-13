تخصيص صالة غسيل كلوي للحجاج في المدينة المنورة

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع البعثات الطبية لحملات الحج من خلال إرفاق التقارير الطبية الخاصة بالحاج التي تثبت إصابته بالفشل الكلوي وحاجته للغسيل، يتم جدولة جلسات الغسيل الكلوي عند وصولهم للمدينة المنورة، ويأتي ذلك حرصًا على تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه؛ حفاظًا على وقتهم وتقديرًا لظروف تنقلاتهم.