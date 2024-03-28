علماء العالم الإسلامي في مؤتمر: "بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة " يُرشحون مركز الحماية الفكرية بوزارة الدفاع لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

وتضمنت الحيثيات أن طرح المركز يتميز بملاحقة شبهات التطرف، وتحديداً ما كان منها يستهدف الائتلاف الإسلامي المذهبي حول مشتركاته، وذلك في ظرف معاصر أحوج ما يكون إلى التذكير بها والالتفات حولها، مع مراعاة عدم النيل من أصول المذاهب التي تشكلت على ضوئها هويتها الخاصة بما يثير صدامها وصراعها بدلاً من حوارها وتفاهمها واعتماد الحكمة بينها، وهو ما جعل المؤتمرين ينوّهون بالطرح المقدم من المركز في شقه الفكري تحديداً وخاصة البعد عن الأسماء والأوصاف التي تنال من التعاون والتفاهم الإسلامي في قضاياه الكبرى على حساب الاسم الجامع (الإسلام) المعزز للائتلاف الإسلامي في إطار مشتركاته والتي تعمل عليها منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي مع تأكيد المؤتمرين على الخصوصية المذهبية لكل مذهب كما هي الخصوصية الوطنية لكل دولة، غير أن وحدة الكلمة في القضايا الكبرى ومن ذلك مواجهة الطائفية المذهبية والتطرف الفكري تتطلب استدعاء ذلك المؤتلف الإسلامي الذي من أجله أنشئت تلك المنظمتان الدوليتان، ومن منطلقه المهم واصلت المملكة العربية السعودية دورها الريادي الإسلامي الكبير والمؤثر في تعزيز التضامن الإسلامي.