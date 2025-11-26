فنادق و فرص تجارية وسكنية وزراعية بقلب مكة المكرمة وبالقرب من المسجد الحرام

تعلن شركة طيبة الخير للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية « إنفاذ » وبقرار من محكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية ، عن إقامة مزاد "عوائد مكة الإلكتروني " وذلك يوم السبت بتاريخ 06-12-2025م الساعة : 04:00 مساء حتى يوم الإثنين بتاريخ 08-12-2025م من الساعة: 09:00 مساء حتى الساعة : 11:15 مساء إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات .
يطرح المزاد 10 فرص عقارية في مواقع استثنائية ومثالية في أهم أحياء مكة المكرمة وبالقرب من الحرم المكي ويتكون العقار الأول من فندق بمساحة 625 متر مربع بحي العزيزية وعلى طريق الحرم مباشرة وشارع العزيزية العام ، والعقار الثاني فندق بمساحة 907.5 متر مربع بحي العزيزية وعلى طريق مكة الطائف مباشرة ، والعقار الثالث أرض تجارية بمساحة 1,312.7 متر مربع بحي العزيزية وعلى طريق مكة الطائف مباشرة ، العقار الرابع أرض زراعية بمساحة 160,233.14 متر مربع بواجهة شمالية بطول 362 م على طريق الجموم – حداء مباشرة و مقام على جزء منها مباني ، العقار الخامس عمارة تجارية سكنية بمساحة 374.45 متر مربع بحي العتيبية وعلى طريق الحجون مباشرة ، العقار السادس عمارة تجارية سكنية بمساحة 600 متر مربع بحي الخالدية ، العقار السابع عمارة سكنية بمساحة 497 متر مربع بحي المسفلة (كدي) وبالقرب من طريق اجياد و جبل الثور ، العقار الثامن عمارة سكنية بمساحة 685.85 متر مربع بحي العزيزية و بالقرب من طريق الملك خالد وطريق مكة الطائف ، العقار التاسع عمارة سكنية بمساحة 400 متر مربع بحي بطحاء قريش النموذجي وعلى شارعين وبالقرب من طريق المسجد الحرام ، العقار العاشر عمارة سكنية بمساحة 219.20 متر مربع بحي ريع ذاخر وبالقرب من طريق جبل الثور .
حيث تقع العقارات بمواقع مثالية مما يجعلها وجهة استراتيجية مثالية .
يقام المزاد إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة ، كما ترحب شركة طيبة الخير للمزادات بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0543564333 – 0541675777