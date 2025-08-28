جامعة الأمير محمد بن فهد توقع اتفاقية لترجمة كتابين عن مستقبل الأعمال الإنسانية والتنمية الإيجابية للشباب

وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن ترجمة الكتابين تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في إثراء حركة النشر العلمي في العالم العربي بكتب مترجمة ذات علاقة بالمشاكل التي تواجه المجتمعات العربية، وذلك إيمانًا بدور الشباب في دعم المسيرة التنموية الشاملة، ولتشجيع المهتمين بالموضوعات الخاصة بالشباب وتنميته بما يساعد على تنمية كوادر بشرية قادرة على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية في عالم سريع التغير، مؤكدًا حرص مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ورعايتها لكل جوانب الإبداع والتأليف.