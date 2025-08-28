جامعة الأمير محمد بن فهد توقع اتفاقية لترجمة كتابين عن مستقبل الأعمال الإنسانية والتنمية الإيجابية للشباب

وقعت جامعة الأمير محمد بن فهد، مؤخرًا مع إحدى الأكاديميات العالمية الرائدة للترجمة ونشر الكتب؛ اتفاقية تعاون، حيث تتولى جامعة الأمير محمد بن فهد ترجمة كتابين من اللغة العربية، أحدهما عن التحديات والفرص المتعلقة بمستقبل الأعمال الإنسانية، والآخر عن التنمية الإيجابية للشباب في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية العالمية.
من جانبه أوضح رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أن الجامعة تسعى لنشر الوعي المعرفي الإنساني بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، حيث ستتولى المؤسسة توزيع نسخ من الكتب المترجمة على الجهات المعنية بتنمية الشباب والتنمية الإنسانية في الدول العربية للاستفادة منها في تصميم وتنفيذ أنشطتها.
وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن ترجمة الكتابين تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في إثراء حركة النشر العلمي في العالم العربي بكتب مترجمة ذات علاقة بالمشاكل التي تواجه المجتمعات العربية، وذلك إيمانًا بدور الشباب في دعم المسيرة التنموية الشاملة، ولتشجيع المهتمين بالموضوعات الخاصة بالشباب وتنميته بما يساعد على تنمية كوادر بشرية قادرة على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية في عالم سريع التغير، مؤكدًا حرص مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ورعايتها لكل جوانب الإبداع والتأليف.
يُذكر أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية قد سبق لها من خلال مشروع "معرفة" ترجمة وتوزيع كتاب عن تنمية الشباب على المؤسسات المعنية بتنمية الشباب في الدول العربية.