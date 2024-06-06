رحلة "نظام الأحوال الشخصية" من الفكرة للإقرار الرسمي.. "وثائقي" تعرضه "الإخبارية" غدًا

تبثّ قناة "الإخبارية" بعد نشرة السابعة من مساء غد الجمعة، وثائقيًّا يرصد ويوثق لـ"نظام الأحوال الشخصية" بصفته أحدَ الأنظمة المستحدثة في النظام العدلي.
ويأتي "الوثائقي" ضمن جهود قادتْها القناة لإنتاج فيلم وثائقي لمراحل التطور المتعلقة بالنظام العدلي في المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.
ويستعرض الفيلمُ الوثائقي بدايةَ قصة "نظام الأحوال الشخصية"، منذ أن كان فكرة ثم تطور لورش عمل متخصصة تضمّ العديد من المستشارين المتخصصين في المجالات ذات العلاقة كافة، وصولًا إلى دراسة كل جهة من الهيئات والمنظمات ذات العلاقة بالنظام، لبنود النظام وإبداء مرئياتها حوله، ثم مرحلة دراسة وتداول بنود النظام وإمكانية تحقيقها بين مجلسَي الوزراء والشورى، ثم إقراره رسميًّا.
وأشارت منتجة الفيلم "ندى النامي" إلى أن الفيلم الوثائقي يهدف إلى توثيق رحلة إعداد النظام وما رافقها من ورش عمل وبحوث واستطلاعات رأي من خلال مداخلة عضوَيْ لجنة التشريعات: الدكتور يوسف الفراج، والدكتور عبد الوهاب الخضيري.
وذكرت أن الفيلم تناول كواليس إقرار الأنظمة في المملكة ومراحله بالتفصيل، وكذلك بنود النظام التي تدور حولها الأسئلة الشائعة؛ مثل العضل والحضانة وقبول الزوج دعوى الخلع.
وأشرف فنيًّا على إنتاج هذا الفيلم الوثائقي، الذي سوف تبثّه بعد نشرة السابعة من مساء غد الجمعة، رئيسُ الإنتاج الوثائقي في الإخبارية هشام الصالح، الذي قاد فريقًا ضمّ عددًا من الكوادر الفنية السعودية العاملة في القناة.