رحلة "نظام الأحوال الشخصية" من الفكرة للإقرار الرسمي.. "وثائقي" تعرضه "الإخبارية" غدًا

ويستعرض الفيلمُ الوثائقي بدايةَ قصة "نظام الأحوال الشخصية"، منذ أن كان فكرة ثم تطور لورش عمل متخصصة تضمّ العديد من المستشارين المتخصصين في المجالات ذات العلاقة كافة، وصولًا إلى دراسة كل جهة من الهيئات والمنظمات ذات العلاقة بالنظام، لبنود النظام وإبداء مرئياتها حوله، ثم مرحلة دراسة وتداول بنود النظام وإمكانية تحقيقها بين مجلسَي الوزراء والشورى، ثم إقراره رسميًّا.