القيادة تهنئ ملك مملكة إسبانيا بمناسبة ذكرى توليه المُلك

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لملك مملكة إسبانيا بمناسبة ذكرى توليه المُلك.