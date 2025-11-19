"الجهات الأربعة" تنفذ استراتيجيتها التوسعية في معرض "سيتي سكيب" 2025 باتفاقية تتجاوز 600 مليون ريال

وفي تعليقه على هذا التحالف الاستراتيجي، قدم الأستاذ محمد آل زرعة، الرئيس التنفيذي لشركة الجهات الأربعة، رؤية تتجاوز أرقام الاستثمار، قائلًا: "هذا الاستثمار الذي يتجاوز 600 مليون ريال ليس مجرد توسع في المحفظة، بل هو تنفيذ دقيق لاستراتيجيتنا الهادفة إلى قيادة التحول في المفهوم التقليدي للتطوير العقاري. 'يمامة هيلز' و'يمامة هايتس' هما تجسيد لرؤيتنا لمستقبل السكن؛ فنحن نوظف رأس المال استراتيجيًا لخلق أصول عقارية تقدم تجارب إنسانية استثنائية أولًا لتحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين. شراكتنا مع 'شركاء فاد المالية' هي برهان على قدرتنا على هيكلة فرص استثمارية عالية القيمة تتسق مباشرة مع جوهر طموحات رؤية السعودية 2030 لبناء رياض مزدهرة ونابضة بالحياة".