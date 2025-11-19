"الجهات الأربعة" تنفذ استراتيجيتها التوسعية في معرض "سيتي سكيب" 2025 باتفاقية تتجاوز 600 مليون ريال

في خطوة استراتيجية تبرهن على رؤيتها العميقة لسوق التطوير العقاري، أعلنت شركة "الجهات الأربعة" للتطوير العقاري، بالتزامن مع انطلاق معرض "سيتي سكيب العالمي" 2025، عن إطلاق تحالف استثماري ضخم مع شركة "شركاء فاد المالية".
ويهدف هذا التحالف إلى تأسيس صندوقين استثماريين عقاريين لتطوير مشروعين يُعدان معيارًا جديدًا في السكن الفاخر في الرياض، هما "يمامة هيلز" و"يمامة هايتس"، باستثمارات إجمالية تتجاوز 600 مليون ريال سعودي. ويعكس هذا الإعلان قدرة الشركة على الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ، مستهدفة استكمال المشاريع بحلول عام 2028 كأصول حضرية وإنسانية متكاملة.
ولا يمثل مشروع "يمامة هيلز" مجرد مجمع سكني، بل هو نموذج تطبيقي لفلسفة "الجهات الأربعة" في خلق مجتمعات تضع الإنسان أولًا، حيث يقع المشروع في حي الرفيعة على مساحة 58,841 مترًا مربعًا ويتمحور تصميمه حول تخصيص أكثر من 50% من مساحته للمسطحات الخضراء المفتوحة. هذا التخصيص ليس ترفًا، بل هو قرار استراتيجي لخلق بيئة معيشية مستدامة تعزز جودة حياة السكان وترسي معيارًا جديداً للربط بين الفخامة والاستدامة.
ويقع برج "يمامة هايتس" السكني التجاري على طريق الملك سلمان، بالقرب من الافنيوز مول على مساحة أرض تبلغ 3,000 متر مربع وباستثمار يبلغ 220 مليون ريال سعودي. ويُمثّل البرج استجابة دقيقة لاحتياجات النخبة الحضرية وأنماط الحياة الديناميكية، مقدمًا حلًا سكنيًا يجمع بين الموقع الاستراتيجي والتصميم الأيقوني، ليكون إضافة نوعية لأفق الرياض الحديث كتطوير استراتيجي.
وفي تعليقه على هذا التحالف الاستراتيجي، قدم الأستاذ محمد آل زرعة، الرئيس التنفيذي لشركة الجهات الأربعة، رؤية تتجاوز أرقام الاستثمار، قائلًا: "هذا الاستثمار الذي يتجاوز 600 مليون ريال ليس مجرد توسع في المحفظة، بل هو تنفيذ دقيق لاستراتيجيتنا الهادفة إلى قيادة التحول في المفهوم التقليدي للتطوير العقاري. 'يمامة هيلز' و'يمامة هايتس' هما تجسيد لرؤيتنا لمستقبل السكن؛ فنحن نوظف رأس المال استراتيجيًا لخلق أصول عقارية تقدم تجارب إنسانية استثنائية أولًا لتحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين. شراكتنا مع 'شركاء فاد المالية' هي برهان على قدرتنا على هيكلة فرص استثمارية عالية القيمة تتسق مباشرة مع جوهر طموحات رؤية السعودية 2030 لبناء رياض مزدهرة ونابضة بالحياة".
ومن جانبه، عبّر الأستاذ عادل البدر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"شركاء فاد المالية"، عن أهمية هذه الشراكة، قائلًا: "يمثل توقيع هذه الاتفاقية امتدادًا لاستراتيجية الشركة في تنمية الأصول تحت الإدارة في فئة الاستثمارات البديلة وتوفير فرص استثمارية نوعية للمستثمرين. ويعكس إطلاق الصندوقين لتطوير برج سكني فاخر ومجمع سكني مميز تكامل الخبرات مع شركة الجهات الأربعة في تطوير مشاريع تُسهم في تعزيز المشهد العمراني وتحقيق عوائد مجزية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الوجهات العمرانية الحديثة".
ويُرسّخ هذا التحالف الاستثماري مكانة "الجهات الأربعة" كقوة رائدة في السوق قادرة ليس فقط على تطوير مشاريع، بل على ابتكار حلول تمويلية وتطويرية تتجاوز المعايير السائدة. ويُمثل إطلاق هذين المشروعين دليلًا عمليًا على التزام الشركة بتحويل المشهد العمراني في الرياض والمساهمة بفاعلية في بناء مجتمعات حضرية مستدامة ومزدهرة تعكس طموح العاصمة كمدينة عالمية للمستقبل.