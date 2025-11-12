2200 متطوع يشاركون في ختام مبادرة "مشتل التطوع المتنقل" بمحمية الإمام عبدالعزيز

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي والمشاركة المجتمعية في الهيئة، سامي بن مرضي الحربي، أن المبادرة تُعد نموذجًا مبتكرًا في العمل التطوعي البيئي، من خلال تمكين أفراد المجتمع من الوصول لأقرب نقطة تطوع، والمشاركة في زراعة النباتات المحلية، مما يسهم في تعزيز الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية في المحمية.