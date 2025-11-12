2200 متطوع يشاركون في ختام مبادرة "مشتل التطوع المتنقل" بمحمية الإمام عبدالعزيز

اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، مبادرة "مشتل التطوع المتنقل"، التي نُفذت ضمن برامجها الإستراتيجية لتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة واستدامة مواردها، وذلك دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة مزدهرة ومستدامة للأجيال القادمة.
وأوضح مدير الاتصال المؤسسي والمشاركة المجتمعية في الهيئة، سامي بن مرضي الحربي، أن المبادرة تُعد نموذجًا مبتكرًا في العمل التطوعي البيئي، من خلال تمكين أفراد المجتمع من الوصول لأقرب نقطة تطوع، والمشاركة في زراعة النباتات المحلية، مما يسهم في تعزيز الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية في المحمية.
وأضاف الحربي أن المبادرة حققت نتائج نوعية خلال فترة تنفيذها، حيث نُفذت 15 زيارة ميدانية لجهات تعليمية وحكومية ومواقع عامة، شملت جامعة الملك سعود، والكلية التقنية بالرياض، والمدينة الرقمية، ومدارس ابن خلدون، إضافة إلى عدد من الجهات في محافظة رماح مثل المدارس والكلية التقنية والتطبيقية، كما شملت الزيارات مركز تأهيل ذوي الإعاقة بالحمراء، ومقر الهيئة الرئيسي.
واستقطبت المبادرة أكثر من 2200 متطوع من مختلف فئات المجتمع، سجلوا ما يزيد على 3700 ساعة تطوعية، وساهموا في زراعة أكثر من 108,000 بذرة من النباتات البرية المحلية مثل سدر الفياض، الطلح النجدي، السمر النجدي، والعرفج، وهي نباتات تتكيف مع البيئة وتدعم جهود مكافحة التصحر واستعادة النظم البيئية.
وبيّن الحربي أن المشتل المتنقل قطع خلال المبادرة مسافة تجاوزت 1900 كيلومتر، ناقلًا رسالة الاستدامة البيئية وتعزيز الثقافة التطوعية، مؤكدًا التزام الهيئة بتفعيل الشراكات المجتمعية وتحقيق أهدافها الإستراتيجية في رفع الوعي البيئي، وتعزيز الغطاء النباتي المحلي.