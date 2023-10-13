محليات

"فيصل بن فرحان" يحثّ بريطانيا على دفع مجلس الأمن لتنفيذ القرارات بشأن القضية الفلسطينية

أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية البريطاني وبحثا آخر المستجدات وتطورات الأوضاع بغزة
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وشهد الاتصال بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، حيث جدد وزير الخارجية رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل، وأهمية التوصل إلى وقف فوري للتصعيد العسكري، مع ضرورة رفع الحصار عن غزة، والمساهمة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.

وحث الأمير فيصل بريطانيا بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية وتحديدًا القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1873) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان
غزة
مجلس الأمن
وزير خارجية المملكة المتحدة
التصعيد في غزة
جيمس كليفرلي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org