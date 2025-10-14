المسند: الليل أطول من النهار خلال موسم الوسم ويزداد طوله كلما اتجهنا شمالًا

أوضح أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن الليل يكون أطول من النهار خلال موسم الوسم في المملكة، مشيراً إلى أن طول الليل يزداد تدريجياً مع التقدم في الموسم وكلما اتجهنا شمالاً.
وقال عبر حسابه على منصة “إكس” إن موسم الوسم يبدأ في 16 أكتوبر وينتهي في 6 ديسمبر، موضحاً أن هذا الاختلاف الزمني بين الليل والنهار يبرز بوضوح عند مقارنة مناطق المملكة المختلفة.
وبيّن المسند أن الليلة الأولى من الوسم تشهد في أقصى شمال المملكة ليلاً يمتد 12 ساعة و37 دقيقة، مقابل 12 ساعة و27 دقيقة في المناطق الوسطى و12 ساعة و15 دقيقة في الجنوبية، مشيراً إلى أن معدل ازدياد طول الليل يومياً يبلغ دقيقة و12 ثانية في الشمال، و52 ثانية في الوسط، و34 ثانية في الجنوب.
وأضاف أن اليوم الأخير من الوسم، الموافق 6 ديسمبر، يسجل في أقصى الشمال ليلاً مدته 13 ساعة و49 دقيقة، وفي الوسط 13 ساعة و19 دقيقة، وفي الجنوب 12 ساعة و49 دقيقة، مؤكداً أن هذه الفروق الزمنية تُعد ظاهرة فلكية طبيعية تحدث نتيجة ميل محور الأرض ودورانها حول الشمس.
واختتم المسند حديثه بالتأكيد على أن “كلما اتجهنا شمالاً طال الليل وقصر النهار في هذا الوقت من السنة”، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل﴾، مشيراً إلى أن هذا التغير المنتظم يعكس دقة النظام الكوني الذي أودعه الله في خلقه.