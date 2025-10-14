المسند: الليل أطول من النهار خلال موسم الوسم ويزداد طوله كلما اتجهنا شمالًا

وبيّن المسند أن الليلة الأولى من الوسم تشهد في أقصى شمال المملكة ليلاً يمتد 12 ساعة و37 دقيقة، مقابل 12 ساعة و27 دقيقة في المناطق الوسطى و12 ساعة و15 دقيقة في الجنوبية، مشيراً إلى أن معدل ازدياد طول الليل يومياً يبلغ دقيقة و12 ثانية في الشمال، و52 ثانية في الوسط، و34 ثانية في الجنوب.