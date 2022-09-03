"مستشفى القريع بني مالك" ينقذ حياة رجل توقف قلبه وتنفسه

وقال مدير المستشفى محمد المالكي: إن أطباء الاستقبال تعاملوا مع الحالة بشكل فورى؛ حيث تم عمل الإسعافات المتقدمة وإنعاش المريض وإعطاؤه محاليل وصدمات كهربائية للقلب وتنفس صناعي، عن طريق جهاز التنفس الصناعي، وإعطاؤه الأدوية الخاصة لمثل هذه الحالات حسب البروتوكول المعمول به عالميًّا حتى استقرت حالته الطبية ورجع النبض والتنفس، وبعد ذلك أحيل لمجمع الملك فيصل بالطائف، ثم نُقل إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ لوجود قسم العناية بالقلب، وبدأ الآن في الاستجابة بمتابعة استشاريين متخصصين.