بالفيديو.. سيول حائل تؤدي إلى شلل مروري وتعطل واحتجاز عدد من السيارات

كشف عديدٌ من المقاطع والصور المتداولة، مساء أمس، كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة حائل، وأظهرت حاجة المدينة إلى مزيدٍ من مشاريع تصريف السيول في بعض الشوارع، حيث شهد عديدٌ من الأحياء وسوق برزان تجمُّعات للمياه.