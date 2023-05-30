"كوارث وأزمات الطائف" تُجري فرضية للتأكد من جاهزية وفاعلية خطة الطوارئ الصحية بالمحافظة

أجرت إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات بصحة الطائف صباح اليوم الثلاثاء فرضية للتأكد من جاهزية وفاعلية خطة الطوارئ الصحية بالمحافظة والتي تشمل جميع القطاعات الصحية (العامة - العسكرية - الخاصة - هيئة الهلال الأحمر ).

وكان سيناريو الفرضية عبارة عن فشل في الغازات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة، مع وجود حالات حرجة بحاجة للإخلاء الطبي من المستشفى من ضمنها طفلان حديثا الولادة، وفور تلقي البلاغ تحركت فرق الإنقاذ والطواقم الطبية والفرق الإسعافية إلى الموقع.

وكان البلاغ قد وصل إلى إدارة الطوارئ والكوارث الساعة العاشرة صباحاً، وعلى الفور تمت الاستجابة السريعة وعقد غرفة القيادة والسيطرة بصحة الطائف وفقاً لهيكل إدارة الحدث، حيث تم نقل الحالات إلى مستشفيات صحة الطائف والمستشفيات العسكرية بالمحافظة.

وبيَّن مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة الطائف خالد الجعيد أهمية مثل هذه التجارب في رفع الجاهزية وتحقيق التكامل وفهم الأدوار وعدم تعارضها وفقاً لخطة الطوارئ. وقال إن هذه الفرضيات الميدانية وما ينتج خلالها من ملاحظات تستخدم لتلافي أوجه القصور لكافة مراحل التنفيذ. وفي نهاية التجربة شكر الجعيد الجهات المشاركة على الجهود التي بُذلت من أجل رفع جاهزية الكوادر تجاه أي طارئ.