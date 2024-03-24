إدارات تعليم لم تعلق الدراسة وأخرى علقت وتحذيرات الأرصاد باللون الأحمر للجميع… تساؤلات فما المعيار؟

والمثير للتساؤل والاستغراب تعليق الدراسة الجامعية في عدد من الكليات في تلك المحافظات، وفي نفس الوقت تستمر الدراسة في مدارس التعليم العام، فهل خطر الحالة المطرية يقتصر على الطلاب الجامعيين دون التعليم العام، وهل التحذير الصادر من جهة الاختصاص (الأرصاد) يعمل به في التعليم الجامعي دون التعليم العام، أم يعمل به في محافظات دون أخرى.