"هدف" يعتمد 18 شهادة مهنية احترافية تخدم سوق العمل

ويستهدف البرنامج: موظفي القطاع الخاص، وموظفي القطاع العام، والباحثين عن العمل، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات، ويُشترط للاستفادة من الدعم؛ حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج.