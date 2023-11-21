"الفنون البصرية": "الضويان" تمثّل المملكة في بينالي البندقية العام القادم

وأنشأت "الضويان" مؤخراً عملاً أدائياً بعنوان "من الأطلال تزدهر الأفكار" في متحف سولومون جوجنهايم بنيويورك، دعت فيه الزوار للتنقل في فضاءٍ تنتصب فيه أعمدةٌ وُضعت عليها لفائفُ خزفية تضم نصوصاً وصوراً للسرديات التي استندت إليها البُنى الاجتماعية في تعاملها مع المرأة لأجيالٍ وأجيال ومن ثم طلبت من الزوار المشاركة في بادرة جماعية حاسمة للاحتجاج من خلال تكسير اللفائف، في محاولة لتجريد الكلمات والصور من قوتها، والتشجيع على التضامن بدل التشرذم، وإبراز الحاجة إلى اعتماد مقاربة متعددة الأقطاب لمساعدة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.