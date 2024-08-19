"الهشبول" يدعم النادي السعودي بأديلايد الأسترالية لإقامة احتفالية اليوم الوطني وتكريم الخريجين

بدعم كريم من رجل الأعمال السعودي فهد الهشبول، يستعد النادي السعودي بولاية جنوب أستراليا لإقامة الحفل السنوي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وذلك في القاعة الملكية بمدينة أديلايد.
ويشتمل الحفل المقرر إقامته على تكريم الطلبة الخريجين الذين حققوا نجاحات متواصلة طوال مسيرة بعثتهم الدراسية في مجالات مختلفة.
من جانبه، رفع رئيس النادي السعودي صويلح العتيبي شكره لرجل الأعمال فهد الهشبول على دعمه لإقامة هذه المناسبة الغالية على الجميع.
يُذكر أن النادي السعودي عقد اجتماعه الأول يوم أمس بجامعة أديلايد بحضور عدد من المبتعثين؛ وذلك لمناقشة خطة النادي وبرامجه للعام 2024/ 2025، التي ستنطلق بإقامة مناسبة اليوم الوطني وحفل تخريج الطلبة.