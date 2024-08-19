"الهشبول" يدعم النادي السعودي بأديلايد الأسترالية لإقامة احتفالية اليوم الوطني وتكريم الخريجين

يُذكر أن النادي السعودي عقد اجتماعه الأول يوم أمس بجامعة أديلايد بحضور عدد من المبتعثين؛ وذلك لمناقشة خطة النادي وبرامجه للعام 2024/ 2025، التي ستنطلق بإقامة مناسبة اليوم الوطني وحفل تخريج الطلبة.