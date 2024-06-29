على هامش معرض سيئول الدولي للكتاب.. فنون أدائية تُثري ليلةَ العشاء السعودي

جاء ذلك على هامش معرض سيئول الدولي للكتاب، الذي تحلّ فيه المملكةُ العربية السعودية ضيفَ شرف الدورة الحالية من المعرض، بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في كوريا الجنوبية الأستاذ سامي بن محمد السدحان، ونائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة السيد جيون بيونج جوك، والرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد بن حسن علوان، وحرم رئيس مجلس الوزراء السيدة تشوي اه يونغ، وسفير المجلس العالمي للسياحة السيدة دو يونغ شيم، بالإضافة لحضور مسؤولين وإعلاميين من جمهورية كوريا الجنوبية.