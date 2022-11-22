رتال للتطوير العمراني تشارك في معرض سيتي سكيب البحرين

شاركت رتال للتطوير العمراني بمعرض سيتي سكيب البحرين بنسخته السنوية العاشرة، أحد أكبر المعارض العقارية العالمية والذي انطلق اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر ويستمر حتى 24 نوفمبر الجاري.
وتستعرض رتال مجموعة من مشاريعها المتميزة القادمة أمام الزوار والمستثمرين، بما في ذلك برج رتال رايز الخبر وتسعى من خلال المشاركة للتواصل المباشر مع العملاء والتعريف بالمزايا التنافسية لمشروعات الشركة.
وصرح الرئيس التنفيذي م. عبدالله بن فيصل البريكان: "إننا سعيدون بمشاركتنا في هذا المعرض الذي يساهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين ٢٠٣٠ ويمثل نقطة التقاء بين تطلعات المرحلة وإمكانات رواد المجال، وتفخر رتال بأنها جزءٌ رئيسي من مشهد التطوير العمراني في المملكة العربية السعودية كونها تعمل دائماً لتقديم مشاريع متميزة وفريدة تهدف لتعزيز الرفاهية ودعم جودة الحياة." وأضاف: "تأتي مشاركتنا في توقيتٍ هام بالنسبة لرتال، كونها تتوج إنجازات العام بإطلاق عدد من المشاريع المتزامنة مرحبةً بكافة المستثمرين والمهتمين بشراء العقارات في المملكة".