فقد وعيه وتوقّف قلبه.. "إنقاذ حياة معتمر باكستاني بالحرم" في "دقيقة واحدة"

وقالت الهيئة: إن مركز القيادة والتحكم تلقّى بلاغًا عند الساعة 11:19 صباح اليوم الجمعة، يفيد بوجود معتمر فاقد للوعي في منطقة مشاية الملك فهد المخصصة للرجال في الحرم المكي. وعلى الفور تمّ توجيه الفرق الإسعافية إلى الموقع؛ حيث تبيّن أن المعتمر رجل في العقد الخامس من العمر، كان فاقدًا للوعي والتنفس.