عن منتج "العدل" لتقسيم التركات.. "العمري" يقترح أن توزع المحاكم الشرعية التركة بعد 6 أشهر من الوفاة

ويؤكد الكاتب أن كثيرًا من الناس لا يلجأون للمحاكم، ولذا فإن 12 ألف قضية نزاع تركات ليست كل الواقع، ويقول: "لقد لمس معالي الوزير المشكلة وذكر في تصريح له بأن لدينا الآن أكثر من 12 ألف قضية نزاع حول التركات في المحاكم و62 ألف وثيقة حصر ورثة، وذكر بأنا نستهدف إطلاق منتج خاص بالتركات بدءاً من استحقاق الورثة إلى استلام نصيبهم خلال الربع الأول من 2024، وبالتأكيد أن هذا الرقم لا يصل إلى نصف المشكلة الواقعية لأن كثيرًا من الناس لا يلجأون للمحاكم لأخذ حقوقهم رغم هضمها والاستيلاء عليها أو المماطلة والإهمال من قبل الورثة، فبعد أن مات الأب ولم يقتسم الأبناء ذكوراً وإناثاً الميراث، وماتوا وبقي أبناؤهم لا يعرفون جيداً ما لهم وما عليهم وإلى هذه اللحظة لم يتحصلوا على حقوقهم، ولا يعرف ما لهم وما عليهم ووصل عدد منهم مشارف السبعين وضاعت أملاكهم ولم يخرجوا حتى صكوك عليها".