أمير الشرقية يدشّن أكبر أكاديمية تعلّم للبنات بالمنطقة

وأطلقت الأكاديمية عددًا من برامج خدمة المجتمع؛ منها: "مركز التأهيل الوظيفي" والذي يعنى بالبحث عن وظائف للخريجين والخريجات، و"الوقف التعليمي المعمّر" الذي يقدم منحًا دراسية مجانية للشباب السعودي الواعد.