أمير الشرقية يدشّن أكبر أكاديمية تعلّم للبنات بالمنطقة

دشن أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في ديوان الإمارة، فرع أكاديمية التعلم بمدينة الدمام، أكبر أكاديمية للبنات بالمنطقة، بسعة 1200 طالبة.
جاء ذلك بحضور محافظ المؤسسة العام للتدريب التقني والفني الدكتور أحمد الفهيد، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ونائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية والخدمات المساندة لأرامكو السعودية نبيل الجامع.
وبارك الأمير "سعود"، توقيع اتفاقيات توظيف 500 طالبة في عدد من شركات القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في تدريب أبناء وبنات الوطن وتمكينهم ليساهموا في بناء وطنهم ورفعته.
وألقى رئيس مجلس إدارة الأكاديمية خالد العمار، كلمة رفع فيها الشكر باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الأكاديمية للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على رعايته لحفل الافتتاح ومباركته لتوقيع عقود توظيف الطالبات.
وقال "العمار": "هذا ما تعوّده أبناء وبنات المنطقة من سموه الكريم من دعم وتشجيع واحتواء".
كما ألقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني، كلمة أكد فيها أهمية التدريب وما يقدمه لشباب وشابات الوطن.
وحث القطاع الخاص على تقديم مبادرات نوعية تساهم في تطوير الشباب وتنميتهم.
ثم كرّم أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الجهات الداعمة للأكاديمية.
يُذكر أن أكاديمية "التعلم" تأسست العام 2004، وقامت بتخريج أكثر من 33000 طالب وطالبة، وتنتشر فروعها في: الدمام والخبر والقطيف والجبيل والأحساء.
وتقدم برامج الدبلوم في الأمن السيبراني، والموارد البشرية، والعلاقات العامة والإعلام، والمحاسبة، والتسويق، وفازت مؤخرًا بجائزة التوطين المقدمة من وزارة الموارد البشرية.
وتعتبر أول أكاديمية تعليمية تفوز بهذه الجائزة، وحائزة كذلك على شهادتين في الآيزو "الجودة الشاملة، والإدارة التعليمية".
وأطلقت الأكاديمية عددًا من برامج خدمة المجتمع؛ منها: "مركز التأهيل الوظيفي" والذي يعنى بالبحث عن وظائف للخريجين والخريجات، و"الوقف التعليمي المعمّر" الذي يقدم منحًا دراسية مجانية للشباب السعودي الواعد.