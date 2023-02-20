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"أردوغان" يزور بعثة "إغاثي الملك سلمان" والفرق السعودية المشاركة في مساعدة ضحايا الزلزال

أعرب عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين على الوقفة الأخوية مع الشعب التركي
الرئيس رجب أردوغان خلال زيارته الفرق السعودية المشاركة في مساعدة ضحايا الزلزال
الرئيس رجب أردوغان خلال زيارته الفرق السعودية المشاركة في مساعدة ضحايا الزلزال
واس
واس

نفذ الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا في مدينة أنطاكيا اليوم، زيارة ميدانية لبعثة مركز الملك سلمان للإغاثة والفرق السعودية المشاركة معه في مساعدة ضحايا الزلزال.

وأعرب أردوغان عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الوقفة الأخوية مع الشعب التركي بعد الزلزال الذي تعرضت له بلاده مؤخراً، وتقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية المتنوعة وإرسال فرق بحث وإنقاذ وفرق تطوعية وطبية.

وأكد فريق المركز تقديم المملكة جميع المساعدات الإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة المتضررين وإغاثة المنكوبين.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
تركيا
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فريق الإنقاذ السعودي

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