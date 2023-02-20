"أردوغان" يزور بعثة "إغاثي الملك سلمان" والفرق السعودية المشاركة في مساعدة ضحايا الزلزال

وأعرب أردوغان عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الوقفة الأخوية مع الشعب التركي بعد الزلزال الذي تعرضت له بلاده مؤخراً، وتقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية المتنوعة وإرسال فرق بحث وإنقاذ وفرق تطوعية وطبية.