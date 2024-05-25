"أمانة حفر الباطن" تُغـلق منشأة تجارية بعد رصد حالات اشتـباه بتسمُّم غـذائي

وقالت أمانة محافظة حفر الباطن في بيان لها إنها رصدت اليوم السبت، بالتعاون مع الجهات المختصة، حالات اشتباه تسمم غذائي، ويشتبه في أن يكون مصدرها إحدى المنشآت التجارية.