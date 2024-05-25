"أمانة حفر الباطن" تُغـلق منشأة تجارية بعد رصد حالات اشتـباه بتسمُّم غـذائي

حفاظًا على السلامة العامة وصحة السكان، أغلقت أمانة محافظة حفر الباطن إحدى المـنشـآت التجـارية؛ لـرصد حالات اشتـباه تـسمُّم غـذائي.
وأكدت الأمانة اتخاذ جميع التدابيـر الوقائـية اللازمـة مـع جميع الجهـات ذات العـلاقة.
وقالت أمانة محافظة حفر الباطن في بيان لها إنها رصدت اليوم السبت، بالتعاون مع الجهات المختصة، حالات اشتباه تسمم غذائي، ويشتبه في أن يكون مصدرها إحدى المنشآت التجارية.
وأبانت أن الفِرق الميدانية للرقابة الصحية ومختبر الأغذية بالأمانة اتخذا التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة من سحب للعينات للتأكد من الأسباب، وإغلاق المنشأة احترازيًّا لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.
وقالت الأمانة إنها ما زالت تعمل بجميع أجهزتها الرقابية لاستمرار الجولات الرقابية وفق أعلى المعايير؛ للحفاظ على السلامة العامة.