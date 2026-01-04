ديوان المظالم يعلن فتح التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات عبر منصة خبير الرقمية

ويستهدف البرنامج التدريبي طلاب وطالبات الجامعات الحكومية من مختلف مناطق المملكة، ومعهد الإدارة العامة، في عددٍ من التخصصات تشمل (الموارد البشرية، إدارة مواد، السكرتارية، الشريعة، الأنظمة، القانون، أصول الدين، برنامج دبلوم الدراسات القانونية، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، المحاسبة، الإدارة المالية، العلاقات العامة والإعلام).