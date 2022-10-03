"عالمية الأغنية العربية" على أجندة اهتمام معرض الرياض للكتاب

توقعت ندوة "معالم في رحلة الغناء العربي" بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022، التي قدّمها الموسيقي فيصل خاجة مستقبلاً مشرقاً للأغنية والموسيقى العربية، وأهمية مسيرتها التاريخية، ومدى تأثر ذائقة المتلقي بها.
وأوضح خاجة أن السبيل إلى إضاءة الموسيقى العربية هي إطلاق المهرجانات والفعاليات الموسيقية المختلفة، لكونها تعد اللبنة الأولى لنشر الموسيقى العربية بجميع تنويعاتها وتراثها.
وذكر أن النقد السلبي للأعمال الموسيقية والالتفات إليه يسهم في تجاوز العقبات والتحديات التي تقف حجر عثرة في نجاح تمدد الموسيقى العربية عالمياً.
وأشادت الندوة بالتجديد الموسيقي والغنائي الذي أحدثه الفنانان عبد الكريم عبد القادر وعبد الرب إدريس في تكوين الأغنية الكويتية تحديداً والخليجية عامة، وأبانت أن التغيير يبدأ من النشء ويمتد إلى الأجيال على مدى الأعوام المقبلة.