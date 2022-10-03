"عالمية الأغنية العربية" على أجندة اهتمام معرض الرياض للكتاب

وأشادت الندوة بالتجديد الموسيقي والغنائي الذي أحدثه الفنانان عبد الكريم عبد القادر وعبد الرب إدريس في تكوين الأغنية الكويتية تحديداً والخليجية عامة، وأبانت أن التغيير يبدأ من النشء ويمتد إلى الأجيال على مدى الأعوام المقبلة.