شراكة بين "ولاء بلس" و"التعاونية للتأمين" لتقديم برامج الولاء والمكافآت للعملاء

أبرمت شركة ولاء بلس، الرائدة في مجال برامج السعادة والولاء والمكافآت للموظفين والعملاء، اتفاقيةَ شراكة مع شركة التعاونية للتأمين، أكبر شركة تأمين في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبموجب هذه الشراكة، سيكون برنامج "ولاء ون"، الذي تقدِّمه شركة ولاء بلس، هو الشريك الاستراتيجي لشركة التعاونية؛ لتوفير أفضل العروض والخصومات والمزايا لعملاء تأمين المركبات.
وتُعَدُّ "ولاء ون" منصة رقمية تمكِّن الشركات والعلامات التجارية من تفعيل برنامج الولاء والمكافآت لعملائها، وتسمح لهم بجمع النقاط في محفظة رقمية واحدة وإبدالها بمزايا خاصة كالعروض والخصومات.
وبمناسبة توقيع الاتفاقية، أعرب ريان صالح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ولاء بلس، عن سعادته بإبرام تلك الشراكة مع شركة التعاونية، مُشيدًا بما لمسه من حرص كبير لدى قيادات "التعاونية" على إتاحة برامج سعادة وولاء لعملائهم.
وأضاف "صالح": "نسعى دومًا داخل ولاء بلس لتطوير منتجات وخدمات تلبِّي احتياجات العملاء، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات لتطبيق برامج لتحسين جودة الحياة وتطوير الاقتصاد والمجتمع، كما تسهم برامجنا في تقديم خدمات ومكافآت ترفع من مستوى استحسان العملاء".
ومن جانبه، أكد المهندس منصور أبوثنين، الرئيس التنفيذي لقطاع المركبات بشركة التعاونية للتأمين، أن الشراكة الاستراتيجية مع ولاء بلس ستوفِّر لعملاء تأمين المركبات في التعاونية باقة متنوعة من العروض الخاصة والخصومات على المزايا والخدمات التي تقدِّمها مئات العلامات التجارية الشهيرة داخل المملكة، الأمر الذي يسهم في تعظيم المزايا التي يحصل عليها عملاؤنا، ومن ثَمَّ يتمُّ تعزيز ولائهم للتعاونية.
وأضاف "أبوثنين": "نحرص دومًا على إطلاق البرامج ذات المزايا، التي تحقِّق القيمة المضافة لعملائنا، وهو ما يدفعنا لإبرام شراكات مع كيانات ناجحة تسهم في تحقيق تلك الأهداف؛ لمواكبة تطلُّعات عملائنا".