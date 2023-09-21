شراكة بين "ولاء بلس" و"التعاونية للتأمين" لتقديم برامج الولاء والمكافآت للعملاء

ومن جانبه، أكد المهندس منصور أبوثنين، الرئيس التنفيذي لقطاع المركبات بشركة التعاونية للتأمين، أن الشراكة الاستراتيجية مع ولاء بلس ستوفِّر لعملاء تأمين المركبات في التعاونية باقة متنوعة من العروض الخاصة والخصومات على المزايا والخدمات التي تقدِّمها مئات العلامات التجارية الشهيرة داخل المملكة، الأمر الذي يسهم في تعظيم المزايا التي يحصل عليها عملاؤنا، ومن ثَمَّ يتمُّ تعزيز ولائهم للتعاونية.