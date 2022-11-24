حادث مؤلم.. وفاة طفلة ركلها حصان بعدما أسقطها في حجز النوارية بمكة المكرمة

وكانت الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 10 أعوام تعرضت إلى حادثة سقوط من أحد الأحصنة في حجز المركبات بالنوارية شمال مكة المكرمة، حيث أسقطها الحصان من على ظهره، فيما تعلقت الطفلة بالحبل، وتم سحلها على الأسفلت، كما تلقت ركلة قاتلة من الحصان.