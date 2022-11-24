حادث مؤلم.. وفاة طفلة ركلها حصان بعدما أسقطها في حجز النوارية بمكة المكرمة

باشرت فرق الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة بلاغًا يفيد بسقوط طفلة من فوق ظهر حصان ووفاتها بعد أن تسبب لها بإصابات متفرقة في حجز النوارية بمكة المكرمة.
وكانت الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 10 أعوام تعرضت إلى حادثة سقوط من أحد الأحصنة في حجز المركبات بالنوارية شمال مكة المكرمة، حيث أسقطها الحصان من على ظهره، فيما تعلقت الطفلة بالحبل، وتم سحلها على الأسفلت، كما تلقت ركلة قاتلة من الحصان.
وباشرت فرق الهلال الأحمر بعد تلقيهم بلاغًا من ذوي الطفلة وجرى نقلها إلى مستشفى حراء العام حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.