باحثون في جامعة الملك خالد يبتكرون تقنية لتنقية المياه بقشور التين

حصل فريق بحثي من جامعة الملك خالد على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تتعلق بابتكار طريقة متقدمة لاستخدام قشور التين الشوكي في تنقية المياه الملوثة بالمخلفات الصناعية، وذلك في إطار برامج الجامعة في مجالات البحث والابتكار.
وأوضحت رئيسة الفريق البحثي الدكتورة فاطمة الزهراني أن الإنجاز جاء ثمرة تعاون مع الدكتورة بدرية الشهري من الكلية التطبيقية بمحايل عسير، والدكتور رضا الششتاوي من كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، مشيرةً إلى أن الفكرة انطلقت من استثمار مخلفات زراعية متوفرة، مثل قشور التين الشوكي، وتحويلها إلى مادة فعّالة في معالجة الملوثات الصناعية والكيميائية.
وبيّنت أن الدراسة أثبتت قدرة التقنية على إزالة أكثر من 98% من الملوثات، مع إمكانية إعادة استخدام القشور عدة مرات دون فقد كبير في كفاءتها، مما يجعلها حلًا اقتصاديًا وعمليًا وصديقًا للبيئة.
وأشارت إلى أن ما يميز الاختراع هو اعتماد آلية مبتكرة تقوم على تعريض القشور للموجات فوق الصوتية والمحاليل الكحولية لزيادة مساميتها وتعزيز قدرتها على الامتزاز في مختلف الأوساط.
وأكدت الزهراني أن هذه التقنية لا تسهم فقط في معالجة المياه الملوثة، بل تقدم أيضًا نموذجًا رائدًا لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى حلول بيئية ذات قيمة عالية، فضلًا عن كونها موفرة للطاقة وقابلة للتطبيق في البيئات الصناعية والمجتمعية.