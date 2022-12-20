"الجوازات" تستكمل المرحلة الثالثة للجواز السعودي الإلكتروني عبر منصة أبشر

ودعت "الجوازات" إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، مؤكدةً أن خدمة تسلم الجواز عبر وسائل الشحن المتاحة (الناقل البريدي) سيكون للعنوان المسجل في المنصة، مع أهمية المحافظة على وثائق السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.