"البسامي" يدشّن عددًا من خدمات الأمن العام في "أبشر".. تحت رعاية وزير الداخلية

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، بحضور مدير مركز المعلومات الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.