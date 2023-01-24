حركة غير طبيعية.. "تريلات" تتعاقب على الشياب بإحدى المزارع ومخاوف من استخدامها للشرب

وكشف أحد العمالة في المزرعة المعنية أن الموقع سبيل، ويوجد فيه آبار سقي بالمجان يتداول عليها عمالة تقوم بتعبئة التريلات، والتي بدورها قد تقوم ببيعها على أنها مياه تحلية صالحة للشرب ونقية، وهو ما يُخشى منه.