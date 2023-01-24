حركة غير طبيعية.. "تريلات" تتعاقب على الشياب بإحدى المزارع ومخاوف من استخدامها للشرب

وثّقت عدسة "سبق" خلال إحدى جولاتها الميدانية حركة غير طبيعية لـ"تريلات" يحمل بعضها شعار المياه الوطنية، وأخرى كُتِب عليها "مياه صالحة للشرب"، وثالثة دون أي عبارات، تمر بكثرة عبر أحد الطرق، لتختفي في مزرعة قريبة من سد وادي فاطمة.
ويخلو الموقع الذي تدخل إليه التريلات من أي لوحة تدل على تبعيته لأي جهة رسمية، ويوجد به عدد من الأشياب للسقيا.
وكشف أحد العمالة في المزرعة المعنية أن الموقع سبيل، ويوجد فيه آبار سقي بالمجان يتداول عليها عمالة تقوم بتعبئة التريلات، والتي بدورها قد تقوم ببيعها على أنها مياه تحلية صالحة للشرب ونقية، وهو ما يُخشى منه.