لإطلاق مسارات تربط روما مع الرياض وجدة.. برنامج الربط الجوي يتعاون مع خطوط "إيتا"

وستُسَيَّر الرحلات من روما إلى الرياض أسبوعيًا بدءًا من 5 مايو المقبل أيام الأحد والاثنين، والخميس والجمعة، وسيضاف إليها رحلات مغادرة إضافية في أيام الأربعاء بدءًا من شهر يونيو 2024، بينما ستُسَيَّر الرحلات من روما إلى جدة بدءًا من 1 أغسطس المقبل، حيث ستغادر رحلات روما إلى جدة في أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.