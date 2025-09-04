تعطيل محادثات Roblox في السعودية .. خطوة تعكس التزام المملكة بحماية المجتمع

في خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز أمن الفضاء الرقمي وحماية المجتمع، أعلنت منصة الألعاب العالمية Roblox عن تعطيل مؤقت لخدمات المحادثات الصوتية والكتابية داخل السعودية.
وجاء القرار استجابة لمبادرة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، التي تسعى إلى تطوير أدوات أكثر فاعلية لمراقبة المحتوى وضمان تجربة لعب آمنة لجميع الفئات العمرية. وتستكمل هذه الخطوة جهود المملكة لحماية المستخدمين من المخاطر الرقمية، خاصة الفئات الأصغر سنًا، حيث تمثل المحادثات المفتوحة عبر الألعاب الإلكترونية أحد أبرز التحديات المرتبطة بالتحرش الرقمي أو الوصول إلى محتويات غير لائقة أو محاولات استغلال من أطراف مجهولة.
ولا يُعد هذا الإجراء مجرد قرار تنظيمي عابر، بل يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء بيئة رقمية تتماشى مع ثقافة المجتمع السعودي والعربي، وتتيح في الوقت نفسه فرصًا للإبداع والتفاعل الآمن بين اللاعبين. ومن خلال هذا التعاون، تؤكد المملكة حرصها على تأسيس شراكات فاعلة مع المنصات العالمية بما يحقق التوازن بين الانفتاح على التجارب التقنية الحديثة والحفاظ على القيم المحلية.
ويأتي القرار في ظل تحركات مشابهة شهدتها بعض الدول الخليجية والعربية خلال الأشهر الماضية، حيث فُرضت قيود على منصة Roblox أو أوقفت خدماتها بالكامل بعد تسجيل شكاوى تتعلق بسلامة الأطفال. وقد اختارت المملكة مسارًا مختلفًا يقوم على التعاون والتطوير بدلًا من الحجب الكامل، في رؤية متوازنة تسعى للاستفادة من مزايا المنصة ومعالجة المخاطر المحتملة.
وتعمل Roblox عالميًا على تحديث منظومتها الأمنية، إذ عززت خلال العام الماضي أدوات الرقابة الأبوية، وفرضت أنظمة تصنيف للمحتوى بحسب الفئة العمرية، إلى جانب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد التجاوزات في المحادثات بشكل لحظي. كما بدأت المنصة تطوير أدوات أكثر دقة للتعامل مع المحتوى العربي، بما يمكّن المستخدمين في المملكة من العودة إلى استخدام خاصية المحادثات بصورة أكثر أمانًا وموثوقية خلال الفترة المقبلة.
ويمثل تعطيل المحادثات في الوقت الحالي مرحلة انتقالية مهمة نحو بناء بيئة رقمية مسؤولة، توازن بين متطلبات حماية الأطفال والشباب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار. وبذلك، تثبت المملكة أن حماية المستخدمين ليست مجرد شعار، بل مسار واضح تسير فيه بالتوازي مع التحولات الرقمية العالمية، لتكون بيئة الألعاب في المملكة نموذجًا يحتذى به في المنطقة.