تعطيل محادثات Roblox في السعودية .. خطوة تعكس التزام المملكة بحماية المجتمع

وتعمل Roblox عالميًا على تحديث منظومتها الأمنية، إذ عززت خلال العام الماضي أدوات الرقابة الأبوية، وفرضت أنظمة تصنيف للمحتوى بحسب الفئة العمرية، إلى جانب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد التجاوزات في المحادثات بشكل لحظي. كما بدأت المنصة تطوير أدوات أكثر دقة للتعامل مع المحتوى العربي، بما يمكّن المستخدمين في المملكة من العودة إلى استخدام خاصية المحادثات بصورة أكثر أمانًا وموثوقية خلال الفترة المقبلة.