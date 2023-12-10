"الجميلي" يحقق شوط "القعدان الشقح" بمهرجان المؤسس للإبل

وأشاد "الجميلي" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الثامنة، وبنجاح المهرجان وتطور فعالياته، وإضافته المزيد من الأشواط المثيرة التي نجح نادي الإبل في رفع وتيرة المنافسة فيها، ما أدى لجذب ملاك الإبل والجمهور.