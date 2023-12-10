"الجميلي" يحقق شوط "القعدان الشقح" بمهرجان المؤسس للإبل

حقق مالك "الراهيات" مرزوق بن مفرح الجميلي الحربي، شوط "القعدان الشقح"، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حاليًا في الصياهد.
وأشاد "الجميلي" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الثامنة، وبنجاح المهرجان وتطور فعالياته، وإضافته المزيد من الأشواط المثيرة التي نجح نادي الإبل في رفع وتيرة المنافسة فيها، ما أدى لجذب ملاك الإبل والجمهور.
وثمّن "الجميلي" دعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل للمهرجان الذي ينظم سنويًّا بالصياهد، حتى وصل صداه لكل دول العالم.
وقال: نعد جمهورنا العزيز بالمشاركة المتوجة بالمراكز الأولى، بإذن الله تعالى، في أول مشاركاتنا بالمهرجان الكبير للمؤسس طيب الله ثراه.