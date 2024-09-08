"نماء" و"تراحم مكة" توقِّعان اتفاقية شراكة مجتمعية لدعم الأُسر المتعففة

وتهدف الشراكة إلى دعم الأُسر المتعففة وأُسر السجناء والمفرج عنهم في منطقة مكة المكرمة، من خلال توفير وجبات وسلال غذائية، إضافة إلى تنظيم المحاضرات والندوات التوعوية والتثقيفية حول الترشيد في استهلاك المياه والطعام. كما تنص الاتفاقية على تبادُل المعلومات بين الطرفين.