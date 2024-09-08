"نماء" و"تراحم مكة" توقِّعان اتفاقية شراكة مجتمعية لدعم الأُسر المتعففة

وقَّعت جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأُسرهم بمكة المكرمة اتفاقية شراكة تعاونية مجتمعية، تهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة بين الجانبين؛ لدعم الأفراد في المجتمع، وتعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين.
جرى توقيع الاتفاقية في مدينة مكة المكرمة، ووقّعها من جانب جمعية نماء المكية خالد بن محمد بن يحيى الشيخ، الرئيس التنفيذي للجمعية، ومن جانب اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأُسرهم بمكة المكرمة وليد بن خضر الأحمدي، المدير التنفيذي لتراحم منطقة مكة المكرمة.
وتهدف الشراكة إلى دعم الأُسر المتعففة وأُسر السجناء والمفرج عنهم في منطقة مكة المكرمة، من خلال توفير وجبات وسلال غذائية، إضافة إلى تنظيم المحاضرات والندوات التوعوية والتثقيفية حول الترشيد في استهلاك المياه والطعام. كما تنص الاتفاقية على تبادُل المعلومات بين الطرفين.
وأكد الطرفان أهمية هذه الشراكة في تعزيز التعاون المجتمعي، ودعم الفئات المحتاجة، وذلك من خلال تنسيق الجهود وتكامُل الموارد المتاحة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحسين جودة الحياة للمستفيدين، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التكافل والتعاون.