لصلاة العيد.. "حافلات المدينة" تعلن توفر خدمة نقل المواطنين والمقيمين للمسجد النبوي

أعلن مشروع حافلات المدينة -الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة- توفر خدمة النقل الترددي، تزامنًا مع عيد الأضحى لهذا العام 1445هـ؛ لنقل المواطنين والمقيمين إلى المسجد النبوي الشريف.
وسيتم تقديم خدمة النقل الترددي ابتداءً من الساعة الثانية صباحًا، وحتى الثامنة صباحًا؛ ليتناسب مع انتهاء وقت صلاة العيد في المسجد النبوي.
وحددت الخدمة محطة سيد الشهداء لنقل المستفيدين إلى محطة المركزية الشمالية بجوار المسجد النبوي "ذهابًا وعودة"؛ مشيرة إلى إيقاف الخدمة مؤقتًا في المسارات الاعتيادية 401 و402 و403 و404، وسيتم استئناف عمل المسارات ثاني أيام العيد.
ودعت هيئة تطوير المدينة المنورة، المستفيدين إلى الاطلاع على محطات التوقف الخاصة بخدمة النقل الترددي عبر الرابط ، واختيار المحطة للتحقق من نقطة الانطلاق.