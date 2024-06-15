لصلاة العيد.. "حافلات المدينة" تعلن توفر خدمة نقل المواطنين والمقيمين للمسجد النبوي

أعلن مشروع حافلات المدينة -الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة- توفر خدمة النقل الترددي، تزامنًا مع عيد الأضحى لهذا العام 1445هـ؛ لنقل المواطنين والمقيمين إلى المسجد النبوي الشريف.